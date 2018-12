VIDEO. Politie en DOVO vallen massaal binnen bij nazi-sympathisant in Heers: omgeving afgezet en buren geëvacueerd Verschillende buurtbewoners enkele uren geëvacueerd omwille van mogelijke aanwezigheid van explosieven Toon Royackers

03 december 2018

21u20 0 Heers De lokale politie van het Kanton Borgloon en DOVO - de Dienst voor Ontmijning en Vernietiging van Ontploffingstuigen van het Belgisch leger - zijn maandagavond massaal binnen gevallen in een woning langs de Bovelingenstraat in Mechelen-Bovelingen bij Heers. Speurders vreesden dat een gekende nazi-sympathisant in zijn woning verschillende explosieven had verzameld. De hele omgeving werd een groot deel van de avond afgezet, en enkele buren moesten hun huis meteen verlaten.

Eerder op de dag hadden speurders in de buurt trouwens al een verdachte auto teruggevonden met gestolen nummerplaten. Of de betrokken buurtbewoner daarmee iets te maken had is nog niet duidelijk. Maar het onderzoek bracht de politie in de loop van de maandag alleszins bij de verdachte bewoner even verder aan de Bovelingenstraat tussen Heers en Mechelen-Bovelingen. Die man was al veel langer berucht bij lokale politie en justitiediensten. Regelmatig was hij al tegen de lamp gelopen voor drugsdelicten en andere kleine criminaliteit. Maar maandag werd gevreesd dat de man ook wel eens explosieven in zijn woning verzameld kon hebben.

Evacuatie

Maandag in de late namiddag bereidde de lokale politie van het Kanton Borgloon daarom een inval voor in zijn rijwoning aan de Bovelingenstraat. De hele omgeving werd afgezet, en ook verschillende andere buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis verlaten. Zij werden allemaal opgevangen door familieleden. In de loop van de avond kwamen deskundigen van het Belgisch leger ter plaatse om de woning en de aanwezigen grondstoffen te onderzoeken. Ook de brandweer werd ter plaatse gevraagd om enkele toegangsdeuren te openen op vraag van de speurders. De drukke verbindingsweg door Mechelen Bovelingen werd door de politie plaatselijk eveneens afgesloten, om alles risico’s uit te sluiten.

Neonazi

In de buurt was de bewoner G. S. gekend als een hardnekkig nazi-sympathisant. Hij stak zijn bizarre voorkeuren via tatoeages bovendien niet bepaald onder stoelen of banken. Buurtbewoners verklaren dat ze hem zelfs regelmatig opmerkten, terwijl hij via zijn radio luid speeches van Hitler aan het afspelen was. “De meeste buurtbewoners ontweken hem dan ook,” zo klonk het maandag vol afschuw. Het Parket van Limburg zelf kon maandagavond voorlopig nog geen informatie geven. Het is ook nog niet duidelijk of er effectief gevaarlijke explosieven of grondstoffen gevonden werden. Met een drugshond werd een auto en de woning doorzocht. Dezelfde speurders controleerden even verder een tweede woning in dezelfde straat, waar de verdachte wel eens langs kwam. Inmiddels zijn de meeste bewoners kunnen terugkeren naar hun huis, en lijkt het explosiegevaar geweken.