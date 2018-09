Uitstapjes betaald met geld van Kinderarmoedefonds OPPOSITIE UIT KRITIEK OP WERKING VAN KINDERGEMEENTERAAD DIRK SELIS

06 september 2018

02u39 0 Heers Sleep-In's, torenhoge McDonaldsrekeningen, een dag naar het Atomium, dure workshops,... De 19-koppige kindergemeenteraad in Heers is wel heel actief. De oppositie beschuldigt schepen Kristof Pirard (Open Vld) van oneigenlijk gebruik van middelen uit het Kinderarmoedefonds. 10.000 euro werd gebruikt voor uitstapjes, een brug te ver voor de oppositie.

"Het schepencollege van Heers heeft in de voorbije jaren ieder initiatief van jongeren onmogelijk gemaakt door zelf bijna wekelijks kant en klare activiteiten in te richten. Jongeren moeten echter zelf de kans krijgen om initiatief te nemen, zoals ze dat destijds deden in het jeugdhuis. Door de huidige manier van werken gedraagt het bestuur zich als een veredelde jeugdbeweging, die de Chiro en de KSA beconcurreert met gratis activiteiten die zij zelf onmogelijk kunnen bekostigen. Het spijtige is dat dit alles gebeurt met middelen die normaal dienen voor kinderarmoedebestrijding", zegt Gerald Kindermans (CD&V).





"Oneigenlijk gebruik"

"Oneigenlijk gebruik van overheidsgeld noem ik dat. Kijk, de kansarmoede-index voor Heers is gestegen van 5.1% in 2014 naar 7.4% in 2017. De afgelopen jaren ontving de gemeente jaarlijks 75.000 euro ter bestrijding van kinderarmoede, maar mijn coalitiepartners weigerden aan een echt kinderarmoedebestrijdingsplan mee te werken. Deze middelen weren ingezet voor electoraal interessantere doeleinden. Ik heb de meerderheid herhaaldelijk gewezen op de basisprincipes van kinderarmoede namelijk dat het in de meeste gevallen verdoken is en dat het vaak over het ontbreken van basisbehoeften handelt. Ik vocht echter tegen de bierkaai en ben dan maar uit het college gestapt", zucht Jan Leus (N-VA)





Schepen van Jeugd Kristof Pirard (Open Vld) reageert geschokt op de aantijgingen: "Ik betreur ten zeerste dat dit telkens naar boven komt, die 10.000 euro die naar de kindergemeenteraad gaat. Ik ben inderdaad in 2014 gestart met de kindergemeenteraad en dat is sindsdien een grote aanwinst voor de jeugd van Heers. Wij organiseren talrijke acties en workshops voor alle kinderen van Heers. Wij proberen iedereen te bereiken, zodat iedereen gratis kan deelnemen aan deze acties", zegt Pirard.





"Hoe mooi kan het zijn als er kinderen je komen bedanken omdat ze eindelijk een cadeautje kunnen afgeven voor moeder- of vaderdag. Dan weet je dat je de juiste doelgroep hebt bereikt. Met de kindergemeenteraad organiseren we ook steeds educatieve uitstappen in overleg met de scholen. Die zijn educatief, maar we koppelen er telkens ook wel iets ludieks aan. Het zijn tenslotte nog kinderen. Het is fijn om te zien hoe de kinderen daarvan genieten."