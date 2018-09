TT CLUB betaalt wél gemeentetaks 06 september 2018

Uitbaatster Christine Vanoostveldt van de TT Club in Heers betaalt, in tegenstelling tot de bars in Sint-Truiden, wel al 17 jaar netjes haar belasting.





"Wij heffen de vijf bars die op ons grondgebied staan een jaarlijkse belasting van 5.000 euro. Wat alle vijf bars keurig elk jaar betalen", beaamt burgemeester Henri Dumont. Een foto van haar zaak in Heers stond verkeerdelijk naast een artikel over de bars in Sint-Truiden. Onze excuses. (DSS)