Sportschutter vergist zich van formulier... en staat prompt terecht voor illegaal wapenbezit Meester Gerald Kindermans: “Pure Kafka wat Julien overkomen is!” Dirk Selis

06 februari 2019

16u55 0 Heers Julien Peeters uit Heers (72) schrok zich een bult toen de politie van Heers aan zijn deur stond om zijn illegaal wapen in beslag te nemen. Vandaag stond de arme man tussen twee drugszaken in voor de strafrechter in Tongeren. Gelukkig had de rechter snel door dat Julien niet meteen een doorgewinterde illegale wapenhandelaar was.

Julien Peeters is al vele jaren sportschutter en beoefent de edele sport van het kleiduifschieten. Hij heeft verschillende wapens, uiteraard met een vergunning. Zijn broer Willy was jager en had een jachtgeweer, met name een Winchester shotgun kaliber 12. “Onze Willy heeft een beroerte gekregen en is nu verlamd aan zijn arm. Daarom schonk hij het wapen aan mij. Willy heeft het bekende ‘model 9’ ingevuld en mij laten ondertekenen bij de overdracht van het wapen. Sinds 9 juni 2006 is de nieuwe wapenwetgeving van toepassing. Hierdoor is de gouverneur bevoegd voor het verlenen van wapenvergunningen en -erkenningen. Ik stuurde het formulier naar de gouverneur, maar daar oordeelde men dat een foutief model werd gebruikt. Het formulier voor mij als sportschutter is niet hetzelfde als dat van mijn broer Willy, die jager is. Wij moesten een ‘model 4' gebruiken. Maar toen ook de politie van Borgloon het wapen kwam controleren, leek alles in orde te zijn. Zelfs op de dienst wapenvergunningen keurde men het wapen goed en controleerde men ook het serienummer. Nadien, maanden later, kreeg ik de politie over de vloer om mijn geweer in beslag te nemen, omdat het een illegaal bezit was, omwille van het foutieve document.”

Tot overmaat van ramp wist Julien ook niets over een minnelijke schikking van 200 euro. Ik heb die dan ook nooit kunnen betalen. Mijn adres is Steenweg 186 en niet 168, het adres waar de brief van het parket werd opgestuurd.”

Kafka

Meester Gerald Kindermans: “Het is niet mogelijk dit recht te zetten door het juiste formulier binnen te brengen. Eens illegaal, kan er niets meer worden rechtgezet en moet het wapen afgegeven worden. De toepassing van de regelgeving is van die aard dat in feite misbruik gemaakt wordt van een vergissing in het gebruik van de juiste modellen van documenten. Dit is erg spijtig want het wapen had een emotionele waarde. Ik heb op de zitting gezegd dat dit pure Kafka was, hetgeen door de voorzitter werd bijgetreden, die er zelfs aan toevoegde dat dit Oost-Europese toestanden waren, maar dat hij de wet moest toepassen”.

De procureur scheen geen bezwaar te hebben tegen de gevraagde opschorting, waarna de voorzitter aangaf dat dit tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Opschorting betekent dat de feiten op zich bewezen geacht worden, maar dat de rechtbank het niet opportuun vindt een straf op te leggen. Vonnis volgt op 6 maart 2019. Julien Scheepers kan er nu wat om lachen maar zat toch serieus met de schrik.