Rioleringswerken gaan maar liefst 72 procent meer kosten

14 februari 2019

15u21 1 Heers Eindelijk komt er schot in het dossier van de rioleringswerken in Horpmaal. Aquafin maakte donderdag bekend dat de werken dit najaar een aanvang zullen nemen. Na menige politieke veldslagen tussen meerderheid en oppositie in de gemeenteraad en ver daarbuiten maakt de gemeente Heers nu toch een doorstart in het dossier, ook al moeten ze 72 procent meer gaan betalen.

“Aquafin gaat het afvalwater van deelgemeente Horpmaal verzamelen in één centraal punt, een afvalwaterpompstation op het einde van de Jacobslaan. Vanaf dit punt zal het afvalwater via een persleiding verpompt worden naar de Wijngaardstraat waar het verder wordt aangesloten op de bestaande riolering en zo afgevoerd naar het rioolwaterzuiveringsstation van Hoepertingen. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 630 inwoners dat na de werken bijkomend kan worden gezuiverd. Ook komen er nieuwe stoepen langs het volledige project. Alle vergunningen zijn ondertussen aangevraagd. Voor de aanstelling van een aannemer werd een bestek opgesteld waarop kandidaten kunnen intekenen. Dit wordt in de loop van volgende maand gepubliceerd. We verwachten dat de aannemer in de loop van augustus bekend is, zodat de werken in het najaar kunnen starten. De bewoners zullen vooraf opnieuw uitgenodigd worden op een infoavond”, vertelt Veerle Boey van Aquafin NV

Offerte 72 procent duurder

Oppositieraadslid Daniël Medarts (N-VA) heeft zo zijn bedenkingen: “Op de laatste gemeenteraad werd voorgesteld om een goedkeuring te verlenen voor een bedrag van 640.228,38 euro. De raming was vastgesteld op 371.552 euro, de offerte van Kumpen is dus 72 procent duurder. Voor de verkiezingen stelde schepen Pirard dat dit gangsterpraktijken waren en dat dit als goede huisvader niet kan. Na twee eerdere verwerpingen van de gemeenteraad, heeft de meerderheid het dossier nu toch goedgekeurd. We gaan het geld van de Heerse belastingbetaler aan ramen en deuren uitgooien. Kumpen zal wel lachen, maar natuurlijk, dit schepencollege heeft een clausule goedgekeurd dat wanneer de werken op 8 november 2019 niet in volle exploitatie zijn Infrax het gedeelte van subsidie, 1.560.000 euro, volledig op de gemeente kan verhalen. Ze zitten dus muurvast”.

Diepgaande dossierkennis

“Wat raadslid Medarts vertelt, is veel te kort door de bocht”, zegt schepen Kristof Pirard. “Het is inderdaad een feit dat de effectieve prijs hoger ligt dan de ramingsprijs die ons werd doorgegeven. Daarenboven kunnen wij heel veel geld aan subsidies verliezen, als we dit nu niet gunnen. Dan zouden wij maar liefst 1,5 miljoen euro aan Infrax moeten betalen. De werken moeten namelijk worden uitgevoerd in het kader van de Europese wetgeving. Natuurlijk voel ik mij hier persoonlijk niet goed bij, dat die huidige prijs zoveel hoger ligt dan de raming, maar ik besef maar al te goed - door mijn diepgaande dossierkennis - dat wanneer we nu niet gunnen we 2 miljoen euro meer kwijt zijn. Dat bovenop de subsidie van 1,5 miljoen euro en de vele kosten die al aan dit dossier verbonden zijn en opnieuw zullen komen. Niemand werkt voor niets”, besluit Pirard.