Omroep Limburg brengt radio van 'hoger niveau' OCHTENDPROGRAMMA UITGEZONDEN OP HONDEREN METERS HOOGTE XAVIER LENAERS

19 april 2018

02u35 0 Heers Omroep Limburg (radio 2) schreef gisterenochtend radiogeschiedenis. Voor het eerst in onze contreien werd live radio gemaakt vanuit een grote mand onder een 33 meter hoge en knalgelde luchtballon.

De ballon, die met z'n gele kleur afstak tegen een staalblauwe hemel, steeg bij het krieken van de dag op temidden van de plantages in Gutsenhoven (Heers). Na twee uur varen boven het Zuiden van Limburg (Haspengouw) zette Kris Houtleyers van Step in Balloon de mand zacht en zonder ook maar één schok neer op een veld in Stevoort (Hasselt).





Live uitzenden vanop 200 tot 600 meter boven de begane grond was een technisch huzarenstukje. "Het was een test", reageert Tim Winters, één van de vier technici aan boord van de ballon. "Buiten enkele schoonheidsfoutjes is de test geslaagd. Alles ging draadloos, zowel beeld (er hingen drie camera's buiten de mand) als geluid. Normaal weegt het materiaal in de studio zo'n 300 kilo. Hier hadden we 80 kilo mee. We hebben radio gemaakt met een speciale rugzak waarin een veredelde gsm zat met acht simkaarten die zorgde voor de verbinding. Wel, de kwaliteit van beeld en geluid was hoogstaand", besluit hij.





Spannende momenten

Voor de mensen achter Start je dag waren het spannende momenten. "We hebben al uitgezonden vanop een boot aan de kade en vanop een schachtbok van de mijn en nu voor het eerst vanuit een ballon", vertelt Masset. "We zijn dan ook niet over één nacht ijs gegaan: de voorbereiding nam twee maanden in beslag. Zo radio maken, is surrealistisch", getuigde hij. "Je praat in de micro en tegelijkertijd zie je onder je voeten de plantages waar de bloesems in volle bloei staan. Het is radio met een extra belevingswaarde. Je ziet bovendien de zon opkomen, knalrood aan de horizon. Het is de mooiste zonsopgang die ik tot nog heb gezien." Sander Beusen was opgelucht dat de techniek hem en het hele team niet in de steek heeft gelaten. "En ik heb toch ook kunnen genieten van het uitzicht." Dat deed ook Eric Goyvaerts, vaste weerman bij radio 2 Limburg en één van de negen aan boord van de ballon. "Nu pas heb ik gezien hoe groen Limburg is. Ik heb wel 50 tinten groen waargenomen. Het weer was bovendien ideaal voor een ballonvlucht: er stond nagenoeg geen wind", besluit hij.