Mysterie in Heks: schuur stort zomaar in EIGENAAR: "WE VERMOEDEN SABOTAGE" TOON ROYACKERS

04 april 2018

02u40 0 Heers Mysterie aan de Henestraat in Heks bij Heers. Daar zakte gisterochtend omstreeks vier uur plots een grote schuur van landbouwer Dany Putzeys in elkaar. Enkele fietsen raakten verpletterd, en de auto raakte beschadigd door vallende dakpannen. De eigenaar vermoedt kwaad opzet en verwittigde de politie.

Het was de buurman die gisterochtend wakker werd toen een muur van het gebouw in zijn tuin terecht kwam. Hij sloeg meteen alarm bij de brandweerzone Zuid West Limburg. Zij kwamen ter plaatse voor een inspectie van de schade.





"Mij moesten ze zelfs nog komen wakker maken," zegt eigenaar Dany Putzeys. "De muur was dan ook naar de andere kant gevallen. Maar de schade is wel bijzonder groot. Niet alleen de buitenmuur, de hele dakconstructie is ingevallen. Ik heb hier maandag zelfs nog rondgelopen. Stel je voor dat de zaak toen was ingevallen. En het meest bizarre van al: hoe kan een gebouw nu zo plots instorten? Die boerderij staat hier al van 1811, en we hebben hem altijd uitstekend onderhouden. Hij werd destijds gebruikt voor de opslag van hooi en stro. Maar sinds we geen dieren meer houden, staan hier enkel wat fietsen en wat materiaal. Een paar maanden geleden was het dak beperkt beschadigd geraakt door het stormweer, en toen is een dakwerker komen kijken. Die verzekerde ons na de herstelling dat we weer honderd jaar verder konden, maar nu ligt alles plat. Onvoorstelbaar. Kijk eens: dat zijn hier toch dikke muren en stevige steunbalken."





Dakpan op voorruit

De auto van Dany zat onder het stof van het puin dat naar beneden gekomen was. "Eén dakpan plofte op de voorruit, waardoor die gebarsten is. De verzekeringsspecialist is dinsdag (gisteren, red.) al ter plaatse geweest. Maar hij liet weten dat hij niets kan doen. De verzekering dekt immers alleen bij brand of noodweer, maar niet bij een 'spontane instorting', zoals hier kennelijk het geval is. Nochtans zijn we er van overtuigd dat dit niet zo maar kan gebeuren, en dat alles goed onderhouden was. Wat er dan wel gebeurd kan zijn? We denken echt aan sabotage, want hier is nog al eens een houten balk gestolen. Misschien heeft dat dinsdag voor deze instorting gezorgd? We gaan in elk geval naar de politie hiermee. Hopelijk kunnen zij iets vinden."





Brandweerpost Tongeren kwam gisterochtend de aanpalende gebouwen controleren. De schuur grenst aan de andere kant immers ook aan de woning van een buurman. Dat huis was zelf al eerder vervallen verklaard, maar de buurman was er toch in blijven wonen. Gisteren werd het opnieuw onbewoonbaar verklaard, omdat het mogelijk ook onstabiel is. De gemeente Heers zoekt nu naar noodopvang voor de bewoner.