Heers ontvangt subsidie van 1.941.496 euro voor rioleringsproject Vechmaallaan, Bielenstraat en Henisdael Dirk Selis

12 april 2019

13u12 0 Heers De gemeente Heers krijgt 1.941.496 euro voor haar rioleringsproject van de Vechmaallaan, Bielenstraat en Henisdael.

“Onze gemeente Heers krijgt vanuit het Vlaams gewest een financieel duwtje in de rug voor riolering. Dit investeringspakket werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel”, zegt gemeenteraadslid Gerald Kindermans (CD&V). “Dankzij deze investering kunnen we de riolerings- en zuiveringsgraad in onze gemeente verder opkrikken. Dat we duurzaam moeten omspringen met water is algemeen geweten, maar met deze financiële injectie zetten we weer een stap vooruit. De voorbije twee decennia is het aantal inwoners waarvan het afvalwater gezuiverd wordt, vermeerderd. Toch blijven de uitdagingen op het vlak van riolering en waterzuivering groot. Niet alleen bovengrondse zichtbare investeringen zijn belangrijk, maar zeker de ondergrondse verbeteren de levenskwaliteit van onze gemeente.”