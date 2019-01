Heers inspireert Rick de Leeuw voor nieuw album DSS

24 januari 2019

18u47 1 Heers Drie jaar geleden verruilde Rick de Leeuw zijn loft in het centrum van Amsterdam voor het Belgische platteland. Een kleine stap voor de mensheid, een enorme stap voor hem.

Een rockzanger die het woelige nachtleven en de opwinding van de grootstad inruilt voor een bestaan tussen de koeien, de zware tractoren en de zweep van de seizoenen. Geen glamour, geen spotlights, geen zachte landing, maar een frontale clash met de rauwe werkelijkheid. Die bruuske verandering heeft nu geresulteerd in een nieuw en verrassend sterk album. In samenwerking met Zornik’s Koen Buyse en Frank Vander Linden van De Mens schreef De Leeuw elf songs over seks, wreedheid en verlangen.

Kasteel van Heers

‘Kom dan naar mij’ is de derde single van zijn nieuwe cd. Het is een pakkende uptemposong waarin hij zijn verleden als zanger van Tröckener Kecks alle eer aandoet. Daar hoort ook een videoclip bij. Daarmee maakt de Nederlander nog eens duidelijk dat hij zijn nieuwe woonplaats Heks helemaal in de armen heeft gesloten. De videoclip werd namelijk opgenomen aan het kasteel van Heers en gemaakt door plaatselijk talent Nico Mombaerts. Energiek en snedig maakt De Leeuw zich handenwrijvend op voor het komende festivalseizoen.