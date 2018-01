Hardleerse overtreder moet cel in 02u32 0

Ondanks diverse veroordelingen door verschillende politierechtbanken liep Jimmy P. (33) uit het Waalse Vivegnis op 6 september vorig jaar in Heers opnieuw tegen de lamp met meer dan een glas te veel op. Tijdens zijn zoveelste betrapping was hem overigens het recht tot sturen ontzegd. De politierechter in Tongeren veroordeelde de hardleerse dertiger nu tot vijf maanden gevangenis, 6.000 euro boete en legde hem vier jaar bijkomend rijverbod op. Daarna moet Jimmy P. medische en psychologische proeven ondergaan evenals theoretische en praktische rijexamens afleggen. (JEK)