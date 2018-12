Grote hoeveelheid explosieven gevonden bij inval in Heers 42-jarige neonazi blijft aangehouden, politie pakt ook zeven andere verdachten op Toon Royackers

04 december 2018

18u39 0 Heers Bij een inval maandagavond in de Bovelingenstraat in Mechelen-Bovelingen bij Heers zijn grote hoeveelheden explosieven gevonden. Dat bevestigt de lokale politie Kanton Borgloon in een persbericht. Speurders konden ook nog zeven andere verdachten bij de kraag vatten. Bij huiszoekingen zijn drugs, wapens en grote sommen geld gevonden.

De inval aan de Bovelingenstraat zorgde maandagavond voor onrust in de buurt. De politie viseerde er de woning van G. S., een 42-jarige man die bekend staat om zijn nazi-sympathieën. Omdat gevreesd werd dat er explosieven aanwezig waren, kwam ook DOVO, de Dienst voor Ontmijning en Vernietiging van Ontploffingstuigen, ter plaatse. Buurtbewoners moesten tijdelijk hun huis verlaten en ook de verbindingsweg tussen Heers en Mechelen-Bovelingen bleef enkele uren afgesloten uit voorzorg.

“We waren op de hoogte was dat er in de woning van deze man grote hoeveelheden springstoffen, munitie en wapens aanwezig waren,” zo laat de politie Kanton Borgloon weten. “Alle gevaarlijke stoffen en voorwerpen, alsook de wapens werden door de ontmijningsdienst van het leger in beslag genomen voor vernietiging. Tot het ontploffingsgevaar geweken was werden de naburige woningen ontruimd en was alle verkeer verboden.”

De hoofdverdachte stond al bekend voor drugshandel. Gisteren en vandaag werden nog zeven andere verdachten meegenomen voor verhoor. Het gaat om een inwoner van Gingelom, één inwoner van Kortessem, en nog vier personen uit Heers. Bij verschillende huiszoekingen troffen speurders in totaal twee kilo speed, 200 grammen cannabis, meer dan 200 xtc pillen, cocaïne, GHB en anabole steroïden aan. Agenten namen nog eens grote hoeveelheden geld en enkele vuurwapens in beslag. Voorlopig blijft de 42-jarige neonazi uit Heers aangehouden, net als zijn 57-jarige oom. De andere kompanen zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden. Wat de bende met de springtuigen van plan was, moet nog blijken uit het onderzoek. De lokale politie Kanton Borgloon kwam de verdachten op het spoor na een drugsonderzoek, waarbij afgelopen zomer ook al eens vier verdachten werden gevat.