Gratis wifi en fris bier in buurthuizen 18 augustus 2018

De gemeente is momenteel volop bezig om haar buurthuizen aangenamer te maken.





"Met onze werkgroep buurthuizen werken we elke dag hard om de gemeentelijke buurthuizen verder te optimaliseren", vertelt bevoegd schepen Kristof Pirard. "We hebben overal gratis wifi geïnstalleerd. Het buurthuis van Vechmaal krijgt binnenkort een nieuwe keuken en een laagje verf aan de binnenzijde." "In zaal De Bammerd is de verouderde tapinstallatie aangepakt, zodat er vanaf nu altijd een fris pintje te verkrijgen is bij activiteiten en evenementen. We zijn ook van plan om er nieuwe, duurzame sfeerverlichting en elektrische gordijnen te installeren." (DSS)