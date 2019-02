Glamping Haspengouw slaat haar tenten op in Heers Luxecamping moet bloesemtoeristen verleiden DSS

13 februari 2019

14u36 0 Heers Glamping Haspengouw opent op 1 april 2019, net achter “Het Goed van Gothem”. Een mooie gerenoveerde 17de eeuwse vierkantshoeve, waar ook een fietscafé aan verbonden is.

“Het woord glamping is een samenvoeging van de woorden ‘glamorous’ en ‘camping’, en beschrijft een bepaalde stijl van kamperen, waarbij een hoge mate van luxe aanwezig is bij de accommodaties en op de campings zelf”, legt zaakvoerder Lars Haesen uit. Hierdoor ontstaat er een groot verschil met het traditionele kamperen. Onze Glamping bestaat uit zes ruime, luxueus ingerichte tenten voor telkens twee personen, opgesteld rond een groot kampvuur waar het ‘s avonds gezellig vertoeven is. Bij Glamping Haspengouw is alle comfort voorzien. De boxspringbedden zijn bij aankomst opgemaakt met het fijnste hotellinnen. Badlinnen en toiletartikelen zijn aanwezig per tent. Mooi verzorgd sanitair en een basic ingerichte keuken met alle nodige faciliteiten is aanwezig. Het is trouwens de enige glamping met een hotelservice In België. Ontbijt in jouw tent en ‘s avonds een leuke BBQ behoren tot de mogelijkheden. Je kan er ‘s avonds ook aan het kampvuur gaan zitten met uitzicht over het glooiende Haspengouw”.

Staycation

Burgemeester Henri Dumont van Heers is in zijn nopjes met de komst van de Glamping. “De staycation zit in de lift. Deze glamping richt zich dan ook op jonge gezinnen en vriendengroepjes. Aan activiteiten is er geen gebrek. Vlak aan de glamping ligt het bekroonde fietsroutenetwerk. En ook de Vesparoute snort hier voorbij. Als kleine gemeente kunnen wij niet op tegen een stad als Sint-Truiden die op eigen budget een Bloesemlounge neerplant. Dus moeten wij het slimmer aanpakken en rekenen op de kracht van deze professionele horecaondernemers. Wij zullen als gemeente Heers de Glamping via onze toeristische dienst dan ook voor het volle pond promoten”.

www.glampinghaspengouw.be start vanaf 1 april 2019