Dieven weg met mazout Toon Royackers

13 december 2018

20u40 0

Donderdag werd ingebroken aan de Truyerstraat in Heers. De daders braken een poort open, en konden een tank met mazout bereiken. Ze slaagden er in een deel van de brandstof over te hevelen, en mee te nemen. De lokale politie kwam ter plaatse voor een onderzoek.