Dieven maken gat in dak Action, maar druipen af zonder buit 04 september 2018

02u47 0

Dieven hebben maandagochtend toegeslagen bij de winkel Action langs de Steenweg in Heers. De daders kropen bovenop het dak, maakten een opening van één vierkante meter, en daalden af in het bureel. Daar probeerden ze een kluis buit te maken. Toen dat niet lukte, kropen ze via het dak weer naar buiten. Een dakfirma kwam het gat maandagnamiddag weer dicht maken. (RTZ)