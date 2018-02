Dak van hoeve vat vuur 07 februari 2018

Aan de Schoolstraat in Mechelen-Bovelingen heeft een hevige brand gisterenmiddag een hoeve vernield.





Getuigen zagen rond 11.42 uur een hevige rookontwikkeling rond het pand. Zij sloegen meteen alarm bij de hulpdiensten. Brandweerpost Waremme snelde samen met de collega's van Sint-Truiden ter plaatse, maar de vlammen sloegen op dat moment al door het dak naar buiten. Even werd nog gevreesd dat de bewoner in het huis was, maar hij bleek uiteindelijk op zijn werk te zijn. Niemand raakte gewond. Door de hevige brand stortte het dak wel gedeeltelijk in elkaar. De gemeente zocht dinsdag naar noodopvang voor de getroffen bewoner. (RTZ)