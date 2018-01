"We geven kasteel z'n grandeur terug" 70 VRIJWILLIGERS RUIMEN DOMEIN WATERBURCHT HELEMAAL OP XAVIER LENAERS

22 januari 2018

02u25 0 Heers Het kasteel van Heers, een 500 jaar oude en beschermde waterburcht, ligt er al jaren vervallen bij. Sinds 2012 zijn het kasteel en de aanpalende hoeve onbewoond. Vanop straat is het kasteel zelfs niet meer zichtbaar omdat de oprit naar en het park rond het kasteel er helemaal verwilderd en dichtgegroeid bijliggen. De vzw Heerlijk (heid) Heers en zo'n 70 vrijwilligers trekken aan de armbel.

"We hebben niet de ambitie om het kasteel te restaureren, laat staan dat we het kopen", zegt Caroline Geerts van de vzw. "Ooit was het kasteel het kloppend hart van Heers en Haspengouw, we willen dat het terug zo wordt en het opnieuw de grandeur van vroeger krijgt." Om die reden zijn de vzw en de vrijwilligers gestart met een grondige opruimactie. Van Ricardo Desmessières, die met z'n broer Michel in het kasteel verbleef, kregen de vrijwilligers de toelating voor operatie schoonmaak.





Dat lieten ze zich geen twee keer zeggen. Met vereende kracht en veel goesting gaan ze aan de slag: ze offeren één zondag per maand op om met kettingzagen, grote tangen, spaden, harken en ander klein materiaal bomen, takken en struiken te verwijderen.





Doornroosje

"Het lijkt wel op het kasteel van Doonroosje", mijmert vrijwilligster Ghislain Mesen uit Heers. "We maken van deze jungle weer een park: open en bereikbaar." Caroline Geerts vervolgt: "We hopen het landgoed terug toegankelijk te maken voor het publiek. Het kasteel en de heerlijkheid mogen niet verloren gaan. We kuisen het op en geven het een tweede leven. Zo ruimen we een wei op om er later schapen in te laten lopen. Er zijn al hoogstambomen aangeplant. We hebben de ambitie een kruidentuin in te richten. We willen op het domein van het geoogste fruit cider maken."





"Ons erfgoed"

Het engagement van zoveel vrijwillers getuigt niet enkel van gemeenschapszin. "Het is ons erfgoed, en dat moeten we bewaren", klinkt het bij Yanniek Boulet (28) uit Borgloon. "Ik heb een emotionele band met het kasteel. Wat een majestueus gebouw! Dat moet weer als vanouds gaan schitteren."





De wilskracht van Caroline Geerts werkt aanstekelijk, ook op Wim Willems (39) uit Engelsmanshoven (Sint-Truiden). "Ze heeft me over de streep getokken om hier te komen werken. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. De grootsheid van het kasteel en het domein trekken me als het ware naar hier."





Kunstproject

Ook Maartje Elands, kunstenares en vriendin van Rick De Leeuw, die anderhalf jaar geleden Amsterdam ruilde voor het kleine Heks (Heers), heeft een speciale band met het kasteel. "Het inspireerde me voor het realiseren van een kunstproject", reageert ze. "Het doet pijn om te zien hoe het er nu bijligt, want zowel het kasteel als het landgoed hebben veel potentieel."