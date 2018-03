"Liefde op het eerste gezicht" 'MIJN POP-UP'-FINALISTEN STARTEN BISTRO IN OUDE PASTORIE XAVIER LENAERS

02u47 0 Heers Vorig jaar konden ze in het VTM- programma Mijn Pop-uprestaurant met hun zaak in Kortrijk doorstoten tot de

finale, die ze nipt verloren. Nu starten Mitchell Merola (25) en z'n verloofde





Daniela Sparanero (23) een restaurant, bistro en B&B in de oude pastorie van Mechelen- Bovelingen. "De pop-up was een goeie leerschool", vertelt Mitchell.





Vooraleer Mitchell de grote stap kon zetten, moest hij er zeker van zijn dat Daniela bereid was om mee aan boord te komen. "Ik heb geen ervaring in de horeca", zegt ze. "Met het pop-uprestaurant kreeg ik de goesting te pakken en leerde ik de zaal doen. Ik ga gewoon graag met mensen om", aldus Daniela, die recent afstudeerde in Office Management.





Verkocht

Nu donderdag opent het koppel Bistr'O. "Goed 600 mensen uit de buurt zijn hier al geweest", glundert Mitchell. "Ze waren enthousisast over de prachtige restauratie van de pastorie." De zoektocht naar een geschikte locatie is al even aan de gang. "Mijn vader zocht en vond enkele panden toen we nog volop ons pop-uprestaurant runden", bekent Michell. "Er was geen match. De huur was te hoog, of er was te veel werk in het pand of het was te klein."





Tot ze op een dag telefoon kregen van de aannemer die bezig was met de restauratie van de pastorie. "We moesten maar eens komen kijken. En dat hebben we ons niet beklaagd", lacht het jonge koppel. "Het pand vond ons. Het was liefde op het eerste gezicht."





"We zijn er klaar voor", vult Daniela aan. "Met de pop-up leerden we onder druk samenwerken. Op het werk zijn we collega's, en daarna een koppel. En we leerden tellen: omgaan met een budget en de kosten onder controle houden."





Mitchell en Daniela wilden eigenlijk met een klein restaurant starten. Maar het is groter uitgevallen. "Het zijn drie zaken onder één dak", vertelt Michell. "Het is op ons pad gekomen. We krijgen de kans en grijpen die met beide handen. We beginnen eerst met Bistr'O, waar we back-to-basics gaan met een pure keuken vol topproducten."





Table'O

De bistro is in een bijbouw ondergebracht. "Hier kiezen we voor een modern, strak en tijdloos interieur", zei Daniela. Tegen april hoopt het koppel hun restaurant Table'O te openen. "Hier ligt de focus op gastronomie met menu's van vijf tot zeven gangen. De keuken is verfijnder, en heel de wereld verschijnt op je bord."





En Table 'O heet ook de B&B die het paar uit zal baten. "We hebben vier kamers met alle comfort, maar modern en klassiek ingericht met warme kleuren."





Topligging

De oude pastorie is hoe dan ook een toplocatie. "Ze sluit aan op het fietsroutenetwerk, met perenbomen in onze achtertuin. Maandenlang logeerden mensen van het productiehuis dat de tv-reeks Katarakt (VRT) inblikten in de pastorie. Na de opnames kwam er zich 't Kataraktje (een pop-upcafé) vestigen. Daarna stond het jaren leeg, en nu geven we het een tweede leven. We willen fietstoeristen aantekken maar we mikken ook om zakenmensen en de mensen die houden van lekker tafelen of genieten van een culinair weekend", besluiten Michchell en Daniela.