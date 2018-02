"Hier droom ik al 30 jaar van" FRANCOIS HERCK (55) PRESENTEERT VANAVOND LOTTO-TREKKING OP EÉN XAVIER LENAERS

17 februari 2018

02u51 0 Heers Geen Sophie Dewaele die vanavond de winnende Lotto-cijfers bekendmaakt, wel kijker Francois Herck (55) uit Mechelen-Bovelingen. Dertig jaar geleden liet hij Luc Appermont in de 'Pak de poen show' al weten dat hij graag op tv zou presenteren, nu maakt Steven Van Herreweghe en zijn programma 'Van algemeen nut' die droom waar. "Met knikkende knieën in de studio? Ik heb meer stress in de file", zegt Herck vol vertrouwen.

Dertig jaar geleden kwam Francois Herck, die vandaag als therapeut werkt met volwassenen met een mentale beperking, live op televisie in de 'Pak de poen show'. Presentator Luc Appermont vroeg hem toen wat er bovenaan zijn bucket list stond. Voor kijkend Vlaanderen zei hij dat hij presentator wou worden op de toenmalige BRT. Vanavond wordt die droom eindelijk waarheid dankzij Steven Van Herreweghe en zijn populaire programma 'Van algemeen nut'. Hij zal voor één keer de Lotto-trekking presenteren.





Spring-in-'t-veld

"Ik dacht eerst dat het om een grap ging", vertelt Francois Herck. "Ik droomde er altijd van om aan de slag te gaan als omroeper of presentator bij de toenmalige BRT", vertelt hij. "Het heeft altijd in mij gezeten. Als kind verkleedde ik mij als artiest, draaide ik plaatjes op mijn kamer en zong luidop mee. Ik had ook een bandrecorder en dan deed ik Luc Appermont na." Later kondigde hij de mannequins op de catwalk van modeshows aan. En toen kwam de Pak de poen show op zijn pad. "23 november 1988. Ik had een mooi wit pak aangetrokken. Plots waren de televisiespots op mij gericht en ik voelde mij meteen als een vis in het water. En ik dacht: dit wil ik doen."





Maar de toenmalige BRT gaf hem geen kans. "Ik nam deel aan het examen en slaagde, maar ik was een spring-in-'t-veld. De BRT was niet te vinden voor mijn losse presentatiestijl. Stilstaan kon ik niet, ik was geen stijve hark."





Meer stress in file

Vanavond bij de Lotto-trekking mag hij gewoon zichzelf zijn. "Al moet ik wel een aantal regels in acht nemen en rekening houden met de strikte timing van de Lotto-trekking, maar ik ga vrolijk en vrij bewegen voor de camera's. Ik wil laten zien wat ik in mijn mars heb, de kans grijpen die ik 30 jaar geleden niet kreeg."





Zijn verschijning op televisie duurt hooguit 10 minuten. "Maar daarvoor heb ik wel speciaal drie dagen verlof genomen op mijn werk. Ik heb mij goed voorbereid, samen met Sophie Dewaele als mijn gids. Zenuwachtig ben ik niet. Ik heb meer stress als ik in de file staan", zegt hij vol vertrouwen.





De Joker+ en Lotto-trekking wordt vanavond (zaterdag 17 februari) om 20.05 uur op Eén uitgezonden.