"Elke ronde dacht ik: wat is dat hier allemaal?" Emma Franssens (12) staat vrijdag in finale The Voice Kids Birger Vandael

22 november 2018

17u11 5 Heers “Het zou een schande zijn om jouw stem niet te laten horen aan de wereld”, zei Sean Dhondt vorige week tijdens de halve finales van The Voice Kids tegen Emma Franssens (12) uit Heers. Laura Tesoro knikte instemmend en selecteerde haar voor de finale van vrijdagavond. Samen met zeven andere meisjes maakt ze kans op 10.000 euro en een eigen single.

Ze deed bij de ‘Blind Auditions’ drie van de coaches quasi onmiddellijk draaien met een liedje uit de oude doos (‘Dream a Little Dream of Me’ van Doris Day). Het schattige meisje met de steile haren werd in de volgende ronde een vrolijke popzangers met krullen en klassieke pet. De overgang van jazz naar pop (‘Rain’ van The Script) ging voor de twaalfjarige Emma moeiteloos, want haar coach Laura Tesoro koos haar als winnares van The Battles. In de halve finales bracht ze ‘2002' van Anne-Marie met een opvallende act die ze omgekeerd op haar stoel begon. “Ik had echt gehoopt om zoveel mogelijk kanten van mezelf te kunnen laten zien. In de eerste ronde zong ik in mijn favoriete stijl, maar ik genoot van de variatie en vond het fijn om ook andere dingen te doen”, vertelt ze.

Van kritiek trek ik me niets meer aan! Emma Franssens

Uit de comfortzone

Laura haalde haar loftrompet boven voor haar zangeres. “Je zingt alles van de eerste keer goed en gaat bovendien elke uitdaging aan. Ook als de act wat uit jouw comfortzone is, wil je het proberen en dan nog blijf je goed zingen”, stelde ze overtuigd. “Ik heb ook veel van Laura geleerd”, reageert Emma. “Ze heeft me leren bewegen en zorgde dat ik met meer présence op het podium sta. Ik heb trouwens ook veel bijgeleerd over mezelf. Door met anderen te werken, leer je jezelf kennen. Van kritiek trek ik me niets meer aan. Ik heb met vriendinnen om te lachen wel eens de reacties op sociale media gelezen, gelukkig was dat allemaal positief.”

Een ster op school

Op Het Kompas in Sint-Truiden, waar Emma Latijn volgt in het tweede middelbaar, is ze nu een kleine ster. “Ik moest me onlangs bij Lichamelijke Opvoeding omkleden bij de eerstejaars en die kwamen vragen of ik met hen op de foto wou”, lacht ze.

Vrijdagavond zal de familie een klein feestje geven wanneer de uitzending op VTM komt. “Veel mensen komen thuis kijken: familie, vrienden en zelfs andere deelneemsters van The Voice. Ik heb altijd veel steun van hen gehad. Eén van de hoogtepunten van The Voice Kids was toen ze na mijn prestatie op het podium naar me toe kwamen. Het deed heel goed om hen bij mij te hebben!” Zenuwachtig is de jonge zangeres niet: “Ik heb er heel veel zin in! Aanvankelijk dacht ik zelfs niet dat ze bij de ‘Blind Auditions’ zouden draaien. De volgende rondes ging er door mijn hoofd: ‘Wat is dat hier allemaal?’ En nu sta ik in de finale!” Emma deed ook in 2015 al een keer mee, maar toen geraakte ze niet zo ver als nu.

In de finale zingt Emma vrijdagavond ‘This World’ van Selah Sue. De uitzending start om 20.40 uur.