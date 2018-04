Wolvin Naya is op weg naar ereburgerschap APRILGRAP BURGEMEESTER WORDT SERIEUS IDEE BIRGER VANDAEL

06 april 2018

02u50 0 Hechtel-Eksel Een aprilgrap van burgemeester van Hechtel-Eksel Jan Dalemans (HE) lijkt een serieus idee te worden. "Wolvin Naya wordt 'ereburger' van Hechtel-Eksel", plaatste hij op zijn Facebookpagina. "Er kwamen zoveel goede reacties dat we er serieus over zijn beginnen nadenken", geeft Dalemans aan.

Dalemans maakt er een persoonlijke erezaak van om op 1 april telkens wel iemand bij de neus te nemen. "Toevallig hebben we recent op de gemeenteraad het ereburgerschap in Hechtel-Eksel besproken. Dat is uiteraard niet echt bedoeld voor dieren, dus daarom dat ik het grapje had gemaakt." Zijn berichtje kreeg meteen heel wat 'likes' en werd veelvoudig gedeeld. "Ook vanuit het Agentschap Natuur & Bos kreeg ik leuke reacties en Bosland was ook positief. Doordat iedereen het aanmoedigde, zijn we er serieus over beginnen denken."





Bosland

Naya is momenteel met voorsprong de bekendste 'inwoner' van de gemeente. Recent liet ze zich voor het eerst filmen in Bosland, waar ze het naar haar zin lijkt te hebben. "Het is zo dat we Naya niet zozeer aan onze gemeente, maar vooral aan Bosland proberen te linken. We beschouwen het wel als een hele eer om het bekendste dier in Vlaanderen in ons midden te hebben. Dat het leeft, is duidelijk. Volgende week dinsdag organiseren we bijvoorbeeld een infoavond over haar in De Schans."





Gisteren werd het ereburgerschap van Naya besproken door alle partners. "Iedereen, inclusief administrateur-generaal van ANB Marleen Evenepoel, was enthousiast. Ik heb nu aan de andere burgemeesters van Bosland (Peter Vanvelthoven - Lommel, Jaak Fransen - Overpelt, Steven Matheï - Peer) een akkoord gevraagd. Ook Toerisme Limburg en de toeristische diensten en schepenen van Toerisme zijn gecontacteerd", laat Dalemans weten. Hoe dan ook zal Naya niet naar het gemeentehuis komen als ze de titel krijgt. "Je moet het idee eerder symbolisch bekijken. We willen Naya absoluut met rust laten natuurlijk. Hopelijk blijft ze bij ons, maar het is niet zo dat ik nu met burgemeester van Leopoldsburg Wouter Beke in een strijd verwikkeld ben om haar aanwezigheid te claimen." De kans bestaat dat Naya ook in Leopoldsburg en in de andere gemeenten van Bosland ereburger wordt.





Of Jan Dalemans in de toekomst 1 april zal gebruiken om nog meer opvallende ideetjes te testen aan het volk, kan hij niet zeggen. "Het is een speciale dag, maar de impact hoeft niet altijd zo groot te zijn. Of ik volgend jaar ga aankondigen dat we Naya op de lijst voor de verkiezingen zetten? Je brengt me op ideeën", lacht hij.