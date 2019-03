Wildwaarschuwingssysteem kondigt overstekende everzwijnen aan Birger Vandael

25 maart 2019

14u35 0 Hechtel-Eksel Vandaag werd het wildwaarschuwingssysteem op de Kamperbaan (N73) in Hechtel officieel in gebruik genomen. Het betreft een nationale primeur dat als proefproject voor heel Vlaanderen dient.

In 2015 werd de Kamperbaan als meest geschikte locatie aangeduid. De Vlaamse overheid heeft de voorbije maanden het eerste Vlaamse wildwaarschuwingssysteem geïnstalleerd langs de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel. Dit systeem zal weggebruikers ter hoogte van twee oversteekpunten via dynamische verkeersborden waarschuwen voor overstekend wild. De maatregel moet verkeersongevallen met wild vermijden, zonder het leefgebied van de wilde dieren te versnipperen of begrenzen.

“De groei van de everzwijnenpopulatie is de laatste jaren onrustwekkend gegroeid, dit systeem komt juist op tijd”, vertelt burgemeester van Hechtel-Eksel Jan Dalemans (Open Vld). In drie jaar tijd verdriedubbelde het aantal ongevallen met everzwijnen.

Met dit proefproject bundelen het Agentschap Wegen en Verkeer, Natuur en Bos en het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid de krachten in Bosland.

Levensreddend

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) is overtuigd dat de dieren veilig de overkant zullen bereiken. Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) noemt het systeem “levensreddend voor mens en dier”.

Na een jaar volgt de eerste evaluatie van het systeem.