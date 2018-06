Werken op afrit Noord-Zuidverbinding 05 juni 2018

02u38 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in de nacht van woensdag op donderdag de afrit Eksel op de Noord-Zuidverbinding onder handen nemen. Het gaat om het deel in de richting van Hasselt. Het wegdek wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe onderlaag en toplaag. Verkeer richting Eksel en Lindel-Hoeven kan een omleiding volgen. De planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden en kan dus nog gewijzigd worden.





(BVDH)