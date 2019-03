Video: één dode, twee kritiek na dramatisch ongeval in Hechtel Toon Royackers

16 maart 2019

03u43 0 Hechtel-Eksel Bij een dramatisch ongeval op de N74 in Hechtel is in de nacht van vrijdag op zaterdag één slachtoffer overleden. In dezelfde wagen liepen nog eens twee andere inzittenden levensgevaarlijke verwondingen op.

Het ongeval gebeurde kort na middernacht net aan de gemeentegrens met Houthalen-Helchteren. Daar versmalt de brede autoweg plots van vier rijstroken naar een tweebaansweg. De bestuurder die richting Hasselt reed, merkte die versmalling mogelijk te laat op. Zijn wagen begon op het natte wegdek alleszins te schuiven en vloog dwars over de middenberm. Daar knalde zijn auto op een Porsche die uit de tegenovergestelde richting kwam.

Porsche in brand

De klap was zo hevig dat slippende Audi in de berm werd geslingerd, terwijl de aangereden Porsche in brand vloog. De inzittenden van de Porsche konden zichzelf gelukkig snel bevrijden. Zij bleken eerder lichtgewond. De brandweer moest wel ter plaatse komen om drie inzittenden uit de Audi te bevrijden. Eén van hen bleek ter plaatse overleden. De twee anderen werden onder begeleiding van de MUG in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand was zaterdagochtend nog niet stabiel. Door het ongeval was de drukke verbindingsweg tussen Hasselt en Eindhoven een groot deel van de nacht afgesloten. De politie leidde het verkeer om via de lokale binnenwegen.