Verslaafde Hechtelaar verzamelt bakken leeggoed

19 maart 2019

Een 31-jarige man uit Hechtel is veroordeeld tot een celstraf van één jaar met uitstel nadat hij zich in januari en februari 2018 liet gaan in de Peltse supermarkten. Hij specialiseerde zich vooral in bakken leeggoed, die hij onder meer in Peltri en Colruyt ontvreemde. In totaal gaat het om meer dan 127 bakken. Verder pleegde de heroïneverslaafde meerdere diefstallen. Hij had het daarbij gemunt op Whisky en elektronica zoals een powerbank. Uiteindelijk werd hij herkend op camerabeelden. De man moet in behandeling gaan voor zijn problemen.