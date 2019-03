Vernieuwing De Schans krijgt vorm Birger Vandael

05 maart 2019

18u26 0 Hechtel-Eksel Na bijna veertig jaar is ontmoetingscentrum De Schans toe aan een grote renovatie. Deze staat al enkele jaren gepland en krijgt nu vorm. De bedoeling is om in juni te starten aan de werken.

Kelly Leenaerts (HE) is de nieuwe schepen van Cultuur en kreeg met De Schans meteen een stevig dossier in haar beheer. Architectenbureau Nova Zembla kreeg al op 25 augustus 2017 de opdracht voor het ontmoetingscentrum toegekend en op 14 september 2018 werd de goedkeuring aan het voorontwerp finaal gegeven. Creosum stelde een groot masterplan op, waarna de architect aan de slag kon.

Het project bevat acht percelen, waarvan perceel 1 reeds op de gemeenteraad werd toegelicht. Met een budget van 1.624.498,11 euro is dit ook het grootste in het project. Samen met de andere zeven kleinere percelen zal de kostprijs zonder de buitenaanleg om en bij 2,7 miljoen euro bedragen. “Het einddoel is een duurzaam gebouw met extra isolatie, vloerverwarming en ledverlichting”, zegt Leenaerts. “Verder komen er in De Schans ook automatische deuren, een ticketbalie en een nieuwe keuken met eigen ingang. De grote zaal en de lift krijgen dan weer een update. Het café verhuist van rechts naar links, zodat je er zicht hebt op de beweegtuin en het terras regelmatig in het zonnetje gelegen is. Op het huidig café wordt er een conciërgewoning gebouwd.”

Verkiezingen

Vanaf 1 mei is De Schans gesloten voor het opmaken van een inventarisering van de materialen, zodat deze te koop kunnen worden aangeboden aan verenigingen. Voor de verkiezingen eind mei gaat De Schans tijdelijk terug open, waarna de afbraak en opruim definitief kan starten.