Twintiger riskeert celstraf voor exhibitionisme op speelplein 23 maart 2018

Een 28-jarige man uit Hechtel-Eksel riskeert een celstraf van zes maanden omdat hij op 11 juli vorig jaar zijn broek liet zakken en zijn geslachtsdeel liet zien in een speeltuintje in de buurt van zijn woning. Een vader getuigde dat hij dat zag terwijl hij met zijn driejarig kind op het speelplein was. Ook een vrouw die samen met haar moeder en kind op het speelplein was, legde een gelijkaardige verklaring af. Zij nam foto's van de man en zijn voertuig en herkende hem later via een fotoconfrontatie. De twintiger zelf ontkende alles. "Ik ben erg geschrokken van waarvoor ik hier moet komen. Ik ben daar gewoon gaan wandelen." Zijn advocaat vroeg de vrijspraak en betwistte dat de man zich schuldig maakte aan exhibitionisme. "Dit is een zaak van woord tegen woord", pleitte ze. Vonnis op 19 april. (VCT)