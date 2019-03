Twee oud-Chiroleiders uit Tongeren komen om bij dramatisch ongeval in Hechtel, één inzittende nog steeds kritiek Toon Royackers

16 maart 2019

03u43 5 Hechtel-Eksel Een dramatisch ongeval op de N74 in Hechtel heeft afgelopen nacht het leven gekost aan twee oud-chiroleiders uit Tongeren. In dezelfde wagen liep een derde inzittende nog eens levensgevaarlijke verwondingen op. Het ging om drie vrienden die samen op stap waren. Hun wagen botsten omstreeks middernacht frontaal op een tegenligger na een slippartij.

Het ongeval gebeurde net aan de gemeentegrens met Houthalen-Helchteren. Daar versmalt de brede autoweg plots van vier rijstroken naar een tweebaansweg. De bestuurder die richting Hasselt reed, merkte die versmalling mogelijk te laat op. Zijn wagen begon op het natte wegdek alleszins te schuiven en vloog dwars over de middenberm. Daar knalde zijn auto op een Porsche die uit de tegenovergestelde richting kwam.

Porsche in brand

De klap was zo hevig dat de slippende Mazda in de berm werd geslingerd, terwijl de aangereden Porsche in brand vloog. Bestuurder Rob Deracourt (20) kwam net na het ongeval ter plaatse. “Ik zag dat er vlammen uit die Porsche kwamen,” verklaarde hij aan de pers. “De vrouw die in de sportwagen zat, was al uitgestapt. De man werd door andere omstaanders uit het wrak getrokken.” Beide slachtoffers uit de Porsche werden uiteindelijk met zware verwondingen naar het brandwondencentrum gebracht. Hun toestand bleek gelukkig niet kritiek.

Geen reactie meer

“Zelf liep ik daarop meteen naar de andere wagen in de berm,” aldus getuige Rob Deracourt. “We hebben geprobeerd de deuren van die Mazda open te doen, maar die waren allebei geblokkeerd. We hebben dan het glas van een raam helemaal weggetrokken, en geprobeerd met de drie mannen in de wagen te spreken. Maar zij reageerden totaal niet meer.” De brandweer snelde ter plaatse om de drie inzittenden uit het wrak te bevrijden.

Twee slachtoffers overleden

In de Mazda zaten de drie Tongenaren, Pieter Somers, Laurens Stas en Didier Rigo, drie ex-chiroleiders die vrijdagavond samen op stap waren. Voor bestuurder Pieter Somers kon helaas geen hulp meer baten. Hij bezweek ter plaatse aan de opgelopen verwondingen. Passagiers Laurens Stas en Didier Rigo werden onder begeleiding van de MUG nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed later in de ochtend ook Laurens Stas aan de gevolgen van het ongeval. De derde inzittende Didier Rigo vecht in het ziekenhuis nog steeds voor zijn leven. De drie zijn ex-leiders van de Chiro Sint Jozef uit Tongeren. Die jeugdbeweging reageert intussen verslagen op het nieuws over het ongeval op haar Facebookpagina. Ook burgemeester Patrick Dewael (Open VLD) van Tongeren maakte al zijn medeleven over aan de getroffen families. Door het ongeval was de drukke verbindingsweg tussen Hasselt en Eindhoven een groot deel van de nacht afgesloten tussen Helchteren en Hechtel. De politie leidde het verkeer om via de lokale binnenwegen. Kort na drie uur ‘s ochtends werd de rijbaan weer vrijgegeven.