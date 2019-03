Tussen robots en drones, Hechtel-Eksel organiseert eerste wetenschapskamp Birger Vandael

07 maart 2019

08u24 0 Hechtel-Eksel Tijdens de krokusvakantie doen dertig kinderen uit Hechtel-Eksel mee aan het eerste wetenschapskamp in de gemeente. “Heel wat kinderen zijn het liefst op hun scherm bezig, op deze manier hopen we ook voor hen een kamp op maat te organiseren”, vertelt schepen van Vrije Tijd Nele Lijnen (HE).

Sportkampen en muziekacademies bestaan al jaren, maar activiteiten rond wetenschap zijn relatief nieuw. “Als volksvertegenwoordiger ben ik op nationaal gebied al vaak bezig met het belang van wetenschap en technologie”, zegt Lijnen. In de werkgroep “Robot- en digitale agenda” blijkt andermaal dat het belangrijk is dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met deze digitale taal. Ze kennen wel een iPad en een smartphone, maar ze weten vaak niet hoe dat allemaal werkt.”

Sporenonderzoek

Het gemeentebestuur besloot dus om de komende jaren werk te maken van een vrijetijdsaanbod rond wetenschap. Elke maand wordt er in Hechtel-Eksel ‘coderdojo’ georganiseerd waar kinderen kunnen leren coderen. Deze week worden ze ondergedompeld tijdens het wetenschapskamp. Zo gingen ze deze week al op sporenonderzoek waarbij ze leerden wat DNA is, hoe je vingerafdrukken neemt en op welke manier dat in de praktijk nuttig kan zijn. Verder leerden de kinderen ook hun eerste robot maken en een oudere groep stuurde zelfs drones in de lucht. “Het kamp bleek een schot in de roos, want de dertig plaatsen waren vrij snel allemaal ingevuld”, aldus Lijnen.

Het is de bedoeling dat er in Hechtel-Eksel op termijn maandelijks gewerkt zal worden rond deze thematiek. “Zo willen we een academie in het leven roepen die kinderen extra mogelijkheden biedt. Natuurlijk moet er ook voldoende interesse zijn, maar dat lijkt momenteel geen probleem.”