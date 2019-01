Trajectcontroles vanaf maart actief BVDH

28 januari 2019

Op 1 maart zal politiezone Kempenland normaal gezien starten met de trajectcontroles in Noord-Limburg. Vier banen die nagenoeg tegen elkaar liggen, zullen vanaf dan gecontroleerd worden. Het gaat om de Lommelsebaan (N715) tussen het kruispunt in Hechtel en de Napoleonweg, de Peerderbaan (N73) tussen het kruispunt in Hechtel en het binnenrijden van Peer, de Kamperbaan (N73) tussen het kruispunt in Hechtel en het centrum van Leopoldsburg en de Lommelsesteenweg (N746) van het centrum in Leopoldsburg richting Balen. De camera’s werden een tijdje geleden al geplaatst, maar werden nog niet geactiveerd. Het viel echter op dat niemand al iets had gehoord van een boete. Ook verkeersapps als Waze maakten nog geen melding van de trajectcontroles.