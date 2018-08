Toneelgroep en fanfare werken samen aan muzikaal historisch oorlogsdrama 01 augustus 2018

02u49 0

Dit najaar werken Koninklijk Toneelgezelschap Berk en Breem Hechtel-Eksel, Koninklijke Fanfare Eendracht Eksel en de Heemkundige kring van Hechtel-Eksel samen aan een muzikaal historisch oorlogsdrama. Dit komt er naar aanleiding van het 130-jarig bestaan van de toneelgroep en de fanfare.





De productie 'Onze Groote Oorlog' vertelt het verhaal van de Eerste Wereldoorlog. Op 28 september 1914 werd het gehucht de Locht, gelegen tussen Hechtel en Eksel, door de Pruisische "Huzaren des doods" volledig platgebrand. 27 boerderijen met vee en inboedel gingen in de vlammen op. Alle bewoners van de Locht, maar ook vele van Hechtel en Eksel vluchtten weg met de speciaal ingelegde treinen vanuit de statie van Exel en andere vluchtten naar familie in de naburige gemeentes. Na de brand van de Locht, het opeisen van de goederen, de verplichte tewerkstelling in Duitsland en de confrontatie met deze hongeroorlog vluchtten vele mannen naar Holland.





In negen scènes wordt het drama voorgesteld: "De Winterhulp", "De Brand van de Locht", "Opeisen van Goederen", "Door de Stroomdraad", "De Armlastigen, weggevoerden naar Duitsland", "De Preek", "Frontbrieven" en "Bevrijding". De regie is in handen van Stefan Nouwen, Simon Van Hoecke zorgt voor de muziek. De organiserende instanties zijn nog op zoek naar mannelijke figuranten voor hun voorstelling. Wie iemand kent of zelf interesse toont, kan contact opnemen via de facebookpagina van Berk en Breem. De voorstellingen vinden wellicht plaats op 9,10 en 16, 17 november 2018. (BVDH)