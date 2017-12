Tankbeurt zonder betalen eindigt in wilde achtervolging 02u41 0 Hechtel-Eksel De politie heeft gisteren een helse achtervolging ingezet op drie Nederlanders. Die hadden hun wagen - zonder nummerplaten - volgetankt zonder te betalen. Het trio kon uiteindelijk opgepakt worden.

De lokale politie kreeg omstreeks 10.30 uur een melding binnen van een verdacht voertuig zonder nummerplaten, waarin drie mannen zich aan het omkleden waren. Niet lang daarna volgde een tweede melding van dezelfde verdachten, die hun voertuig volgetankt hadden zonder te betalen. De agenten snelden ter plaatse, maar van de auto was geen spoor meer. Maar terwijl de interventieploeg de camerabeelden bekeek, kwamen de verdachten plots opnieuw langsgereden.





Spookrijden

De agenten zetten prompt de achtervolging in, maar al snel werd duidelijk dat het trio niet van plan was om braaf te stoppen. Ter hoogte van de rotonde in Hechtel-centrum werd een eerste poging ondernomen om de vluchters klem te rijden, wat niet lukte. De bestuurder begon te spookrijden en sloeg af richting Peer. Tot hij zijn voertuig over een verhoogde berm joeg en tot stilstand kwam tegen een boom langs de N74, ter hoogte van de Prijzenklopper op de Peerderbaan.





Wapen en drugs

De drie inzittenden, mannen van 21, 18 en 17 jaar, werden meteen in de boeien geslagen. In de wagen bleek een verboden wapen te liggen, alsook een hoeveelheid softdrugs. De drie Nederlanders werden meegenomen voor verhoor. De 21-jarige bestuurder kreeg een dagvaarding via snelrecht en zal zich eerstdaags moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Hasselt. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. (MMM)