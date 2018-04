Sven Ornelis lanceert 10.000-stappenclash 26 april 2018

Gisterenavond lanceerde Sven Ornelis in De Geer de 10.000-stappenclash in Hechtel-Eksel. Dankzij zijn dagelijkse wandeling, heeft het radiofiguur de laatste jaren een ware transformatie ondergaan. Hij verklapte enkele van zijn tips en tricks en motiveerde alle inwoners om in mei deel te nemen aan de actie. "Hiervoor haalt de gemeente alles uit de kast. Want we verdelen ook nog eens een prijzenpot van 500 euro onder de deelnemende inwoners", kondigt schepen voor Welzijn Jan Vangenechten (CD&V) aan. "Ikzelf wil eveneens graag het goede voorbeeld geven en engageer me om in de hele maand mei minimum 10.000 stappen per dag te zetten", aldus burgemeester Jan Dalemans (HE). Alle info op www.hechtel-eksel.be. (BVDH)