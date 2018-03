Strijd om 'Slimste Vereniging' in De Schans 02 maart 2018

De Schans is aanstaande zaterdag opnieuw het toneel voor de jaarlijkse quiz van de gemeentelijke cultuurraad. Niet enkel culturele verenigingen kunnen hun kennis meten met elkaar, want net als voorgaande jaren staat de quiz open voor alle verenigingen van Hechtel-Eksel. In ploegjes van maximum vier personen kunnen verenigingen strijden om de titel van 'Slimste Vereniging van Hechtel-Eksel'. "Buurtvereniging De Hoenrik steekt de quiz in elkaar. Het is al de 27ste keer dat deze georganiseerd wordt en met een opkomst van 33 verenigingen zijn we ontzettend trots op deze editie", aldus schepen van Cultuur Jan Vangenechten (CD&V). (BVDH)