Straatnamen worden ‘vervrouwelijkt’ op Vrouwendag BVDH

08 maart 2019

17u33 0 Hechtel-Eksel Zes straten in Hechtel-Eksel kregen vandaag, op vrouwendag, een andere naam. Ze werden genoemd naar vrouwen die iets hebben betekend voor de gemeente. Het initiatief komt van de lokale CD&V die op die manier reageert op de oproep van Sofie Lemaire voor ‘Meer Vrouw op Straat’.

Op de tijdelijke straatnaambordjes prijken de namen van Maria Cuypers, Juffrouw Peeten, Zuster Josefienen, Sylvie Bruyère, Philomène Cuypers – Vanbuel en Mia Sak. Cuypers ving tijdens de Tweede Wereldoorlog een Joodse familie op. Dat leverde haar een vermelding op de Muur der Rechtvaardigen in Jerusalem op, alsook een eremedaille van ‘Rechtvaardige tussen de Naties’. Juffrouw Peeten was de eerste onderwijzeres in Eksel op de jongensschool. De Zuster Jozefienen richtten de meisjesschool op.

De andere drie straten liggen in Hechtel. Bruyère was de oprichtster van de eerste vrouwengilde. Philomène Cuypers – Vanbuel stichtte het vakantiepatronaat op na dodelijke ongevallen met kinderen in de vakantieperiode. Mia Sak onderhield contacten met de missionarissen. “Er zijn nog vrouwen die zich hebben ingezet op sociaal-maatschappelijk vlak, maar we kunnen hen niet allemaal vernoemen”, zegt voorzitster van Vrouw&Maatschappij Charmène Kox. Via CD&V zullen ze op de gemeenteraad de vrouwen van betekenis de verdiende waardering te geven.