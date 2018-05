Stefan Agten krijgt derde plaats op HE Lijst burgemeester 29 mei 2018

02u44 0 Hechtel-Eksel Accountant Stefan Agten (48) maakt zijn intrede in de politiek en krijgt op HE Lijst burgemeester de derde plaats. "Economie en natuur zijn twee domeinen die me enorm interesseren", vertelt Agten.

Agten is vader van vier zonen, geboren en getogen op de Locht, gepassioneerd imker en bekend in het verenigings- en voetbalwereldje als supporter van KFC Eksel. "De interesse in politiek is er altijd geweest, nu ik met mijn bedrijf ben toegetreden tot een grote groep heb ik ook de tijd om mee te werken aan een mooiere gemeente. Bij HE Lijst burgemeester voel ik dat de wil er is om te veranderen. Als de kiezer mij een mandaat geeft, mogen ze er zeker van zijn dat ze minimum zes jaar op mij kunnen rekenen. Ik zie economie als de belangrijke motor die zich kan blijven ontwikkelen in Hechtel-Eksel, ook met meer aandacht voor het milieu. Ook een correcte ontsluiting van onze regio staat hoog op mijn prioriteitenlijstje."





Burgemeester Jan Dalemans en eerste schepen Nele Lijnen zijn erg tevreden dat zij Stefan konden overtuigen. "Hij heeft het lef en de ambitie om aan politiek te doen en combineert dat met de nodige kennis", oppert Dalemans. Na seksuologe Kaat Bolen en voormalig cafébazin Kelly Leenaerts is dit opnieuw een opvallende naam voor de partij. "En het stopt hier niet", voorspelt Lijnen veelbelovend. (BVDH)