Stefan Agten, Kelly Leenaerts en Johan Feyen nieuwkomers in schepencollege Birger Vandael

14 november 2018

11u11 0 Hechtel-Eksel Jan Dalemans heeft namens HE Lijst Burgemeester de bevoegdheden van het nieuwe schepencollege bekend gemaakt. Met voorzitter van de gemeenteraad Stefan Agten en schepenen Kelly Leenaerts en Johan Feyen zijn er drie nieuwkomers. “Dit is een ploeg van gedreven, hard werkende politici die allemaal dicht bij de burger staan. Samen gaan we Hechtel-Eksel nog mooier maken”, aldus een fiere burgemeester.

De partij van de burgemeester won overtuigend de verkiezingen en heeft een absolute meerderheid. CD&V-schepenen Raf Truyens, Jan Vangenechten en Tony Baselet zetten bijgevolg een stap opzij. Burgemeester Dalemans behoudt de sjerp en Nele Lijnen, Theo Martens en Jacky Snoeckx gaan verder als schepen. “We hebben ervoor gekozen om de burgemeester geen voorzitter van de gemeenteraad te maken. Nieuwkomer Stefan krijgt die eer en kan zich zo voorbereiden op de functie van schepen. Na vier jaar zal hij immers het zitje van Theo Martens overnemen als schepen van Milieu, Dierenwelzijn, Natuur, Landbouw Plattelandsontwikkeling, Mobiliteit, Wonen en Internationale Samenwerking. Zo wil Theo plaats maken voor nieuw talent in de politieke arena”, legt Dalemans uit. “Echte vrijheid in besturen bestaat niet, zelfs met onze grote meerderheid willen we samen besturen met de andere partijen”, vertelt Agten.

Jacht als nieuwe bevoegdheid

Dalemans neemt Communicatie, Ruimtelijke ordening en Jacht bij in het pakket van bevoegdheden. Hij wijst daarbij op het belang van communicatie, de uitdagingen en opgedane ervaring inzake Ruimtelijke Ordening en de everzwijnenproblematiek: “Daarom komt Jacht erbij als nieuwe bevoegdheid”. Nele Lijnen blijft zich bezighouden met Sport, Kinderopvang, Gezinsbeleid en Lokale Economie en neemt er Toerisme en Bosland bij. “Op toeristisch vlak zijn de uitdagingen nog heel groot voor onze gemeente. Wij willen die lat ook hoog blijven leggen”

Het jeugdbeleid was één van mijn drijfveren om in de politiek te gaan Nieuwe schepen van Jeugd Kelly Leenaerts

Snoeckx wil als schepen van Openbare Werken zorgen voor nog meer voet- en fietspaden en propere kerkhoven. Nieuwkomer Leenaerts krijgt met Jeugd een bevoegdheid waarop ze gehoopt had. “Dat was één van mijn drijfveren om in de politiek te gaan. Ik vind dat de andere bevoegdheden Cultuur, Heemkunde en Erfgoed perfect op elkaar aansluiten.” Johan Feyen zal ten slotte instaan voor Welzijn, Senioren, Armoedebestrijding en Gelijke Kansen. “Met deze belangrijke bevoegdheden treed ik in de voetsporen van mijn vader Michel, die jaren de functie van OCMW voorzitter heeft uitgeoefend. Beide kerkfabrieken nog dichter bij elkaar brengen en de functionele invulling van beide kerken bekijken, behoort ook tot mijn takenpakket”.