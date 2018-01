Sint-Elisabeth opent speciale woonvorm in Hoekstraat 23 januari 2018

02u41 0 Hechtel-Eksel Vrijdagmiddag opende begeleidingscentrum Sint-Elisabeth in de Hoekstraat in Eksel een speciale woonvorm voor oudere, zorgbehoevende volwassenen met een mentale handicap. "Dit project is een voorbeeld van hoe specifieke ondersteuning van mensen met een handicap moet zijn", klonk Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) positief.

In de woonvorm tegenover woonzorgcentrum Vitas moeten ouderen voortaan nog meer een thuis vinden. "Het project is echt gebouwd op hun noden. Dat was ook wel nodig, in die zin dat we in onze hoofdcampus in Wijchmaal enkel nog beschikten over oudere gebouwen en die waren toch aan vernieuwing toe. Het is belangrijk dat het om een kleinschalig project gaat waar vier leefgroepen van vijf personen samen leven binnen een ruimte van 1.300 m². Er is daarbij ruimte voor dagopvang en atelierwerking", vertelt communicatieverantwoordelijke Erwin Pellens. In de woonvorm zullen negentien personeelsleden tewerkgesteld worden: achttien begeleiders en één logistiek medewerker. Al jaren hebben de gemeente en Sint-Elisabeth een goede band. Sinds 1995 verbleven er een tiental jongeren met een handicap op de Hasseltsebaan, vanaf 1998 kwamen er daar nog een tiental bij in een huis op de Kamperbaan. Door de verouderde infrastructuur zijn deze bewoners in 2016 verhuisd naar de Haagdoornstraat in Neerpelt. Nu heeft Sint-Elisabeth opnieuw voor Hechtel-Eksel gekozen." Het hele project kost in totaal 2.300.000 euro en werd grotendeels gefinancierd met eigen middelen. (BVDH)