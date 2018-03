Seventiesband 'Johnny and the Tigers' houdt reünie 14 maart 2018

In de seventies vormden Johnny and the Tigers een populaire band in het noorden van Limburg. Ruim veertig jaar later zijn ze nog een keertje samengekomen in Bistro Kaffee in Hechtel om de zeventigste verjaardag van organist Pier te vieren. Johnny and the Tigers, met Michel Theunissen als leadzanger, scoorde met 'Day after Day' een hit. "De grote radiozenders voelden er niet zo veel voor, maar we verkochten wel meteen 5.000 singles en tot op vandaag wordt het nummer wereldwijd op radiozenders gedraaid", blikt Theunissen met de glimlach terug. De reünie werd een gezellige middag vol herinneringen.





(BVDH)