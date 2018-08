Schooldirecteur zwaargewond na klap met auto tegen boom GEMEENTESCHOOL ZOEKT VERVANGER WEEK VOOR START NIEUW SCHOOLJAAR MARCO MARIOTTI

28 augustus 2018

02u34 0 Hechtel-Eksel Chris Hermans, waarnemend directeur bij GBS Eksel, is gisterochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Hechtelsebaan in Hechtel-Eksel. "Hij ging taarten halen voor zijn collega's, want ze zouden de hele dag vergaderen", vertelt zijn vrouw. Hermans liep meerdere breuken en een dubbele klaplong op. De school moet een week voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een vervanger.

Chris Hermans was gisterochtend rond 8 uur op weg was naar de bakker. Er stond een lange dag met vergaderingen gepland voor de start van het nieuwe schooljaar bij Gemeentelijke Basisschool Eksel. Daarom besloot hij zijn collega's te verwennen en enkele taarten te gaan halen. Op weg naar de bakker liep het mis. Hermans raakte om nog onduidelijke oorzaak met zijn wagen van de weg en knalde tegen een boom. De brandweer moest ter plaatse komen om de man uit zijn wagen te bevrijden. "Ik was zelf nog maar net terug van mijn nachtdienst", vertelt de vrouw van Chris. "Ik wist dat hij net was vertrokken, en niet veel later zag ik de MUG langsrijden. Tien minuten later stond de burgemeester aan mijn deur. Chris had een zwaar ongeval gehad."





Gebroken borstbeen

De man werd overgebracht naar het ziekenhuis waar heel wat verwondingen werden vastgesteld. "Hij liep een dubbele klaplong op, gebroken ribben en een gebroken borstbeen", zegt zijn vrouw. "Ook een wervel is gebroken, en aan zijn arm en hoofd heeft hij een serieuze wonde. Volgens de resultaten van de scans heeft hij inwendig gelukkig niets opgelopen, maar hij heeft ontzettend veel pijn. Ik ben bij hem geweest op intensieve zorgen, en hij is bij bewustzijn. Maar een pijnpomp is noodzakelijk. Hij weet zelf niet hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Het is nog allemaal onduidelijk", aldus zijn vrouw.





Maanden revalideren

Ook burgemeester Jan Dalemans (HE) zou de hele dag aanwezig zijn op de bewuste vergadering. "We zijn enorm geschrokken, en zijn vooral opgelucht dat zijn toestand stabiel is", vertelt hij. "Een schooljaar beginnen zonder directeur is niet evident. We zijn nu intern aan het bekijken hoe we dit gaan opvangen. Kans bestaat dat één van de collega's die rol zal overnemen, aangezien er nog mensen zijn die een opleiding tot directeur genoten hebben. We hopen nu vooral dat Chris snel herstelt en alles goed komt."





Hermans zou nog enige tijd in het ziekenhuis moeten blijven, waarna hem een lange revalidatie wacht. "Hoelang dat precies zal zijn, weten we nog niet, maar de eerste maanden verwachten we niet te veel", besluit zijn vrouw. Hermans is sinds vier jaar waarnemend directeur van GBS Eksel. De voormalige directeur nam destijds loopbaanonderbreking.