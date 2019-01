Schietpartij Eksel dit najaar voor de rechtbank BVDH

11 januari 2019

16u55 0

Het anders altijd zo rustige Eksel werd op 4 februari 2015 op één dag opgeschrikt door twee schietpartijen op enkele straten afstand van elkaar. Twee keer kwamen de slachtoffers uit Nederland en overleefden ze de feiten. Bij de eerste schietpartij die woensdag in de Weverstraat was het slachtoffer de toen 41-jarige Johannes B., die in een vechtscheiding verwikkeld was. Zijn ex-vrouw wordt ervan beschuldigd de opdracht te hebben gegeven om de man neer te schieten. De tweede schietpartij vond ’s avonds plaats in de Pundershoekstraat, waarna er werd gezocht naar een link. Slachtoffer was de toen 50-jarige Roy S. Mogelijk staan de zaken los van elkaar en is er bij de tweede schietpartij een link met het drugsmilieu Op 20 september moeten zowel de schutter als de ex-vrouw voor de feiten van de eerste schietpartij voor de rechtbank verschijnen.