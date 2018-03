Rustig op kamp en plots: geweerschoten MILITAIREN HOUDEN OEFENING VLAK NAAST 25 SLAPENDE KINDJES MARCO MARIOTTI

31 maart 2018

03u20 0 Hechtel-Eksel 25 kindjes lagen vast in slaap op een kampplaats in Lummen toen er plots schoten vielen en granaten ontploften. "Vlak naast onze chalet", zeggen de leraars van Wondere Wereld ontsteld. "Een militaire oefening. De dag erna heeft een kind zelfs een oefengranaat gevonden die niet ontploft was." Defensie onderzoekt de zaak.

Freinetschool Wondere Wereld uit Lummen trok woensdag met de eerste- en tweedejaars op kamp naar het Jeugd- en Vakantiecentrum in Hechtel-Eksel aan de Lupinestraat. Ideaal om te ravotten in de natuur, en lekker rustig, dachten ze. Vijfentwintig kindjes waren die nacht in een van de chalets aan het slapen toen enkele leerkrachten en ouders plots gewapende mannen opmerkten. "We schrokken ons een bult", vertelt Ine Schils, een van de mama's. "Het waren para's uit Tielen, vertelden ze ons. Instructeurs die moesten een oefening voorbereiden." De ouders vertelden de militairen dat ze zich op privéterrein bevonden, en niet op het militaire domein. Maar de instructeurs gingen niet in op hun vraag om de oefening verderop te houden.





Hels lawaai

Niet veel later, rond 0.30 uur, barstte een hels lawaai los. "Letterlijk vlak bij de chalets hoorden we geweerschoten en het knallen van oefengranaten. We konden onze ogen en oren niet geloven. De kampplaats was even een ware oorlogszone. Gelukkig was het laat genoeg en sliepen onze kinderen. Ze zijn niet wakker geworden, maar in deze tijden zoiets doen op een kampplaats, vinden we écht niet kunnen. Op het reglement van het jeugdverblijf staat zelfs dat het na 22 uur absoluut stil moet zijn", klinkt het. De volgende ochtend vonden enkele kinderen heel wat onrustwekkende dingen. "Lege hulzen, een oefengranaat die zelfs nog niet was afgegaan, én een sleutelhanger met een kogel aan, van iemand die Thomas heet. Wellicht speelde een van die militairen dat hier kwijt."





Intern onderzoek

De kampplaats grenst inderdaad aan het militair domein, maar dat domein begint op zo'n 200 meter van de rand van de kampplek. Op het kampreglement staat ook duidelijk aangegeven dat de bezoekers het militair domein niet mogen betreden. "Maar dat geldt natuurlijk ook in de omgekeerde richting", zegt Olivier Severin, woordvoerder bij Defensie. "Oefeningen mogen alleen op het militaire domein gebeuren. Op openbaar domein mag het enkel als er vooraf werd gecommuniceerd. Op privégebied oefeningen houden, is nooit de bedoeling. Wij zijn niet op de hoogte, maar we zullen intern zeker navragen wat er zich daar heeft afgespeeld."