Robert Verheyen nieuwe algemeen directeur gemeente 29 juni 2018

03u01 0

Hechtel-Eksel heeft Robert Verheyen aangesteld als nieuwe algemeen directeur voor de gemeente en het OCMW. Hij volgt Marie-Louise Vankrunkelsven op, die in mei met pensioen ging na 28 jaar dienst. Op dat moment was de procedure voor de aanwerving van een nieuw hoofd van de gemeente en het OCMW al lopende. Het extern bedrijf Katena ontving 17 sollicitaties voor de vacature van deze functie. Uiteindelijk kwam Robert Verheyen als beste kandidaat uit de bus. Momenteel is hij directeur 'mens' bij de stad Maaseik. Hij heeft al tal van functies op verscheidene niveaus en in verscheidene besturen doorlopen.





Burgemeester Jan Dalemans (HE) is tevreden dat een ervaren man werd aangetrokken. "Met zijn knowhow weten we dat we iemand aan boord halen die de nodige bagage heeft om de organisatie te leiden. We zijn er ons van bewust dat de uitdaging groot zal zijn, gezien de vele veranderingen die het decreet lokaal bestuur en ons integratieproject 'Beter doen in 't groen' met zich meebrengen. Maar we zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking zijn vruchten zal afwerpen." (BVDH)