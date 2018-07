Rechterhand Lode Ceyssens op CD&V-lijst 07 juli 2018

Sinds 2016 is Carmen Adams (27) de rechterhand van Vlaams Volksvertegenwoordiger en burgemeester van Meeuwen-Gruitrode Lode Ceyssens (CD&V). Ze zal bij de verkiezingen zelf ook op de lijst staan in Hechtel-Eksel. "In Brussel laat ze geen kans voorbijgaan om dossiers uit haar gemeente mee onder de aandacht te brengen", vertelt Ceyssens. Adams is van jongs af gelinkt aan de KSJ van Eksel, waar ze tot haar 22ste ook leidster was. Daarnaast richtte ze taalkamp Babbelut op dat in augustus al voor de zevende keer doorgaat. Bovendien stond ze ook aan de wieg van carnavalsvereniging De Raad van Twaalf. In haar vrije tijd is Carmen actief bij de badmintonclub en tennisclub in haar gemeente. "Met haar halen we een klepper binnen op onze lijst. Carmen houdt niet van toekijken, maar wel van actie!", is lijsttrekker in Hechtel-Eksek Karen Kerkhofs trots. (BVDH)