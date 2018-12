Opgelet: loslopend wild! Eerste waarschuwingssysteem vanaf februari in gebruik Birger Vandael

14 december 2018

14u51 0 Hechtel-Eksel Dit voorjaar zal in Bosland het eerste Vlaamse wildwaarschuwingssysteem operationeel zijn. De Vlaamse overheid heeft langs beide zijden van de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel de ecorasters laten plaatsen die deel zullen uitmaken van het systeem. De komende weken zal de aannemer de nodige kabels en leidingen aanleggen en vervolgens op twee locaties het eigenlijke wildwaarschuwingssysteem installeren.

Een aannemer startte begin september in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het departement Omgeving met de aanleg van het eerste wildwaarschuwingssysteem in Vlaanderen. De ecorasters werden over een lengte van vier kilometer aan beide zijden aangelegd. Op basis van de natuurlijke reisroutes van wilde dieren werden twee locaties uitgekozen waar doorgangen zullen komen in het rasterwerk.

Het wildwaarschuwingssysteem wordt ter hoogte van iedere opening geïnstalleerd. Dit systeem detecteert de overstekende dieren en zal door middel van dynamische verkeersborden de weggebruikers waarschuwen. De maatregel moet verkeersongevallen met wild vermijden, zonder het leefgebied van de wilde dieren te versnipperen of begrenzen. Vermoedelijk kan het systeem in de loop van februari 2019 in dienst worden genomen.

Grondige evaluatie

In de periode na de ingebruikname zullen de betrokken partners het systeem evalueren. Dit zal enige tijd in beslag nemen, aangezien alle jaargetijden minstens één keer aan bod moeten komen. Op basis van deze informatie zal de Vlaamse overheid vervolgens bekijken of een wildwaarschuwingssysteem ook op andere plaatsen kan helpen om de verkeersveiligheid te waarborgen en tegelijk natuurlijke verbindingen te behouden.

Een handig filmpje legt de werking van het systeem haarfijn duidelijk. Je kan dit bekijken door hier te klikken.