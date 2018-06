Op zoek naar grote vissen in kleine vijver POLITIEKE PARTIJEN PAKKEN ZOWAT ELKE WEEK UIT MET NIEUWE NAAM BIRGER VANDAEL

11 juni 2018

02u29 0 Hechtel-Eksel Geen week die voorbijgaat zonder dat één van de partijen in Hechtel-Eksel een nieuwe naam op de lijst voorstelt. Opvallend voor een gemeente met 'slechts' 12.000 inwoners. "We hebben tijdens onze huisbezoeken vastgesteld dat de interesse voor lokale politiek opmerkelijk gestegen is", aldus burgemeester Jan Dalemans (HE).

Het zijn vooral de twee grote partijen, HE Lijst Burgemeester en CD&V (in 2012 nog goed voor 16 van de 21 zetels), die zich momenteel roeren. HE trok seksuologe Kaat Bollen aan en vond eveneens versterking bij voormalig cafébazin Kelly Leenaerts en accountant Stefan Agten. CD&V schoof verrassend Karen Kerkhofs, personeelsdirecteur van Sint-Oda, naar voor als lijsttrekker, én overtuigde Jo Bollen om in de voetsporen van zijn vader te treden. "Men zegt vaak dat er op gemeentelijk vlak beter geen partijen zouden zijn omdat er veelal op mensen gestemd wordt", stelt Kerkhofs.





Mensen zijn dus belangrijk, en het mag inderdaad duidelijk zijn dat de partijen op zoek zijn naar grote vissen voor hun lijst. "We proberen kwalitatieve dromers en doeners uit alle lagen van de bevolking, uit alle leeftijdsgroepen, en afkomstig uit alle domeinen in te zetten", onderstreept Dalemans. "Onze 23 kandidaten vertegenwoordigen de hele gemeenschap. Er zijn veel persoonlijkheden die zich willen engageren, wat betekent dat de lijstvorming ook vlot verlopen is."





Volgens Kerkhofs is haar partij vooral op zoek naar ondernemende mensen, en geen 'zijlijnroepers'. "Mensen die een pintje drinken met vrienden en daags erna een bierkaartje vol ideeën hebben: die zoeken wij. Populair, maar niet populistisch. Als je morgen ziek zou worden, dan ga je ook op zoek naar de bekwaamste arts, en niet naar de leukste. En we kruisen tijdens onze zoektocht vast en zeker wel eens de wegen van de concurrent."





Ook op straat werd er al strijd geleverd. HE Lijst Burgemeester begon al op 2 februari met huisbezoeken terwijl CD&V gelijktijdig - maar voor een kleiner publiek - de buurtbijeenkomst 'Van deure tot deure' lanceerde.





Jong is welkom

Vorige week werd opnieuw een nieuwe reeks namen bekendgemaakt. Zo krijgt Carina Gijsbers, administratief medewerker van de Zandkorrel, de vijfde plaats op HE Lijst Burgemeester. "Ik twijfelde niet toen Jan Dalemans me vroeg, want zo kan ik mijn steentje bijdragen in en voor een gemeente waar iedereen zich goed voelt. Door mijn 35 jaar ervaring ligt onderwijs me natuurlijk nauw aan het hart en hecht ik veel belang aan de noden en zorgen van zowel jongeren als ouderen", laat zij weten. CD&V stelde dan weer Simon Plessers (18) voor. "Ik speel voetbal bij KFC Eksel, en ben lid van de visclub en de KAJ", klinkt het. "Graag wil ik me inzetten voor de gemeente omdat ik de dromen van de jeugd en de verenigingen een kans op slagen wil geven."