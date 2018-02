Ook 18-jarigen welkom op netwerkevent van ondernemers 21 februari 2018

Vanmiddag brengt het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel alle ondernemers samen voor een groots netwerkevent. Dit jaar hebben ook alle 18-jarigen van Hechtel-Eksel een uitnodiging gekregen voor deze krokusdrink. De nadruk ligt immers op 'start-up'. In totaal zullen er zo'n 200 mensen aanwezig zijn. "Ik vind het heel belangrijk dat we in onze gemeente het creatief ondernemersklimaat kunnen stimuleren. Dit doen we niet alleen door bestaande ondernemingen te ondersteunen, maar ook door jongeren met ondernemingsgedachten de mogelijkheid te bieden om dit tot uitvoering te brengen", legt schepen voor lokale economie Nele Lijnen (HE) uit. In het thema van start-up werd Peter Geurden, Guest Loving CEO van Different Hotels, uitgenodigd om zijn verhaal te brengen. "Hij zal vertellen hoe hij in zijn jonge jaren met spaarcenten aan zijn avontuur begon, om daarna uit te groeien tot een grote naam in de hotelleriewezen", aldus Lijnen. Volgens burgemeester Jan Dalemans (HE) zullen ook verschillende bedrijfsleiders hun kinderen meenemen. "Door het familiebedrijf over te nemen, treden ze in de voetsporen van hun ouders. Dat is toch fantastisch!", is hij enthousiast. (BVDH)