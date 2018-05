Nog tien plaatsen vrij voor Zomeropera 30 mei 2018

Het BICC uit Peer organiseert samen met de cultuurdienst van Bocholt en Hechtel-Eksel een uitstap naar de Zomeropera van Alden Biesen. Op 13 juni staat dit jaar het meesterwerk van Giuseppe Verdi 'Il Trovatore' (De Troubadour) op het programma. Dit verhaal vertelt over het zigeunermilieu waar liefde, verleiding, misleiding, wraak en chantage om de hoek loeren. De niet te missen operabeleving in de buitengewone omgeving van de Landcommanderij heeft Italiaanse zang met boventiteling in het Nederlands. Er zijn nog maar tien plaatsen vrij. Een ticket kost 55 euro en de bus vertrekt aan het A. Preud'hommeplein om 18.45 uur. Je kan contact opnemen via bicc@peer.be. (BVDH)