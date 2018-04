N-VA vraagt onderzoek naar drugsafval 27 april 2018

02u43 0

Dat er steeds meer drugsafval in het noorden van Limburg wordt gedumpt, leidt tot kopzorgen in de gemeente. N-VA Hechtel-Eksel benadrukte op de gemeenteraad het belang van samenwerking op provinciaal en internationaal vlak. "Het afval zou afkomstig zijn van drugslabo's in Nederland, maar de kans lijkt ons reëel dat dergelijke labo's ook in Limburg actief zijn", stelt fractieleider Jo Kerkhofs. Burgemeester Jan Dalemans (HE) verzekerde N-VA dat er een gepast onderzoek wordt gevoerd. (BVDH)