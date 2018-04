N-VA met nieuw bestuur naar verkiezingen 18 april 2018

Oppositiepartij N-VA heeft aangekondigd dat het met een nieuw bestuur richting kiezer zal stappen. Ook in Hechtel-Eksel zal de partij pleiten voor de noodzakelijke verandering in de gemeente. De ploeg wordt momenteel gestuurd door Jo Kerkhofs, Mitchel Vaes en Michiel De Hondt en is nog op zoek naar versterking. In het lokale infoblad kondigt de partij alvast aan dat het zal proberen de aanvraagprocedure voor een mantelzorgpremie tot het minimum te beperken. Ook de aanpak van criminele motorbendes en de toegankelijkheidspremie voor lokale handelaars staan op de agenda van de partij. (BVDH)